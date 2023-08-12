Росіяни використовують у військових цілях школи, а вхід туди цивільним особам забороняють

Російські окупанти використовують у військових цілях навчальні заклади, а вхід туди цивільним особам забороняють, зокрема, у Сєверньому (Луганська обл.) і в Токмаку (Запорізька обл.), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях", - йдеться в ранковому зведенні в суботу.

Зокрема, встановлено, що в населеному пункті Сєверне Луганської області будівництво школи використовується у військових цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено.

Водночас у місті Токмак Запорізької області на території дитячого садка, розташованого біля північної частини міста, окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ.