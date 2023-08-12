Події

05:40 12.08.2023

Італія допоможе відреставрувати Спасо-Преображенський собор в Одесі

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Уряд Італії допоможе реконструювати Спасо-Преображенський собор, який росіяни зруйнували під час обстрілу Одеси 23 липня, йдеться у заяві італійського уряду.

"Італійські реставраційні школи, тобто університетські факультети, професійні інститути, студії та лабораторії, сьогодні роблять свій досвід доступним для проекту відновлення та вдосконалення стін та фресок, що постраждали від російських бомб, відзначаючи тим самим давню дружбу між двома народами", - йдеться у повідомленні.

У заяві також зазначається, що італійський уряд залучив два найавторитетніші культурні інститути своєї країни, Міланський трієнале та музей MAXXI у Римі, щоб зібрати найкращі економічні, технічні та культурні ресурси, які можуть сприяти реставрації Спасо-Преображенського собору.

Теги: #собор #україна #італія #допомога

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