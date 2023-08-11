Переговори щодо надання ракет ATACMS тривають - посол України в США

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що переговори про надання Україні далекобійних ракет ATACMS тривають.

"Ми в процесі і працюємо над тим, щоб отримати ці далекобійні ракети та завдавати ударів по цілях противника по всій території України, запускаючи снаряди з землі. Сподіваємося, що найближчим часом ми отримаємо ці спроможності", - сказала Маркарова в інтерв'ю LB.ua.

Також вона повідомила, що США дуже позитивно сприйняли ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо форуму оборонних індустрій.

"Багато компаній зі США вже включилися в роботу і питають нас про те, коли ми зможемо організувати форум і скільки компаній збираємося привезти. Це, до речі, важливе питання, адже навіть великі корпорації не працюють без підрядників. Тому нам потрібно зібрати разом усіх – і великих виробників, і тих, хто їх забезпечує комплектуючими, і фінансовий сектор, і решту", - зазначила Маркарова.