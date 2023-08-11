Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

Із 1 серпня, дня запуску механізму компенсації за знищене житло, вже подано понад 1400 заявок, старт роботи комісій заплановано на 15 серпня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначає пресслужба відомства, найбільше заявок подали жителі Харківської (597), Київської (428) та Чернігівської (113) областей. Загальна площа зруйнованого житла, щодо якого подано заявки, становить близько 100 тис. кв. м. Майже 60% поданих заяв стосуються компенсації за знищену квартиру.

Як повідомлялося, з 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.

Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Крім того, у реєстрі має бути зареєстровано інформаційне повідомлення про знищене майно, подане його власником.

Заявки розглядатимуть комісії, раніше створені при органах місцевого самоврядування для опрацювання заявок "єВідновлення". Як повідомляє пресслужба Мінвідновлення, розглядати цей тип заявок комісії почнуть із 15 серпня.

На цьому етапі компенсації виплачуватимуть у вигляді електронних житлових сертифікатів на придбання житла.

Мінвідновлення також розробляє механізм виплати коштів для будівництва нових приватних будинків на земельній ділянці одержувача компенсації.

На першому етапі реалізації програми "єВідновлення" компенсацію не надаватимуть за знищене житло, що розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Раніше в травні стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни.

Як повідомлялося з посиланням на дані KSE Institute, станом на червень 2023 року загальна кількість зруйнованих або пошкоджених унаслідок бойових дій становить близько 167,2 тис. житлових будівель, із них 147,8 тис. - приватні будинки; 19,1 тис. - багатоквартирні, ще 0,35 тис. - гуртожитки.