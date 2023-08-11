Зеленський провів нараду щодо експорту зерна

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду щодо експорту зерна транзитним коридором.

"Окрема нарада з керівником ГУР Будановим, головкомом Залужним, командувачем ВМС Неїжпапою, керівником СБУ Малюком, Міністерством інфраструктури щодо альтернатив по експорту зерна транзитним коридором", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Робимо все можливе, щоб Україна була і надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків", - сказав він.