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17:24 11.08.2023

Зеленський провів нараду щодо експорту зерна

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Зеленський провів нараду щодо експорту зерна

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду щодо експорту зерна транзитним коридором.

"Окрема нарада з керівником ГУР Будановим, головкомом Залужним, командувачем ВМС Неїжпапою, керівником СБУ Малюком, Міністерством інфраструктури щодо альтернатив по експорту зерна транзитним коридором", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Робимо все можливе, щоб Україна була і надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків", - сказав він.

 

Теги: #зерно #нарада

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