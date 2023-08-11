Росіяни вдарили по Україні чотирма ракетами типу "Кинджал", є влучання в житловий сектор в Івано-Франківській області

Сили оборони збили одну з чотирьох випущених по території України аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал", решта вдарила неподалік Коломийського аеродрому в Івано-Франківській області, є влучання в житловий сектор, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Сьогодні близько 10:00 противник здійснив пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" із чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, "ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарила неподалік від аеродрому. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор".

"За даними Івано-Франківської ОВА, унаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина, є травмовані", - зазначено в повідомленні.