Події

14:12 11.08.2023

Унаслідок ракетного удару по Прикарпаттю загинула дитина, є постраждалі - ОВА

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Внаслідок ракетного удару по Івано-Франківській області загинула дитина, є постраждалі, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося", - написала Онищук у Телеграм-каналі у п'ятницю, висловивши співчуття рідним.

Зі свого боку Офіс генпрокурора повідомляє, що 11 серпня близько 10-ї години російські військові здійснили обстріл аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області.

“Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де мешкала сім’я з трьома дітьми. Унаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих уточнюються”, - ідеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.

За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Теги: #івано_франківська #ракетний_удар

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