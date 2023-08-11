Події

12:10 11.08.2023

Окрім Оболонського, зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі Києва, даних про постраждалих немає - КМВА

1 хв читати

Падіння уламків зафіксовано також у Дніпровському районі Києва, повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про падіння уламків в Оболонському районі.

"Під час останньої повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Оболонському районах. В Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загоряння та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні КМВА.

Уламки також "зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Займання ліквідовано. Інформації про постраждалих і травмованих немає", - повідомляють у Київській МВА.

Теги: #київ #уламки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 11.08.2023
У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

10:04 11.08.2023
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

21:05 10.08.2023
На вул. Олександра Довженка в Києві буде обмежено рух із 15 до 31 серпня через капітальний ремонт

На вул. Олександра Довженка в Києві буде обмежено рух із 15 до 31 серпня через капітальний ремонт

19:21 10.08.2023
Департамент охорони культурної спадщини не погоджував знесення історичної будівлі на вул. Ярославській

Департамент охорони культурної спадщини не погоджував знесення історичної будівлі на вул. Ярославській

16:02 10.08.2023
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знесення 200-річного дерев'яного будинку на Ярославській у Києві

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знесення 200-річного дерев'яного будинку на Ярославській у Києві

20:05 08.08.2023
Туристичний збір Києва у 2022 році скоротився майже вдвічі

Туристичний збір Києва у 2022 році скоротився майже вдвічі

13:32 07.08.2023
У Києві зафіксовано температурний рекорд - 21,2° вночі

У Києві зафіксовано температурний рекорд - 21,2° вночі

11:20 07.08.2023
Київська влада частково підтримала петицію про захист Галерного острова від забудови

Київська влада частково підтримала петицію про захист Галерного острова від забудови

08:10 06.08.2023
На монументі "Батьківщина-Мати" в Києві встановили тризуб

На монументі "Батьківщина-Мати" в Києві встановили тризуб

01:31 06.08.2023
Рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі в Оболонському р-ні

Рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі в Оболонському р-ні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На ділянці кордону в Рівненській області збільшено кількість спостережних постів, створено нові опорні позиції, закладено міни - Наєв

СБУ повідомила про підозру екслідеру КПУ Симоненку

У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

У Київській області працює ППО - ОВА

Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припиняє доступ відвідувачів на територію Нижньої лаври

ОСТАННЄ

Через обстріли РФ і грозовий шторм залишаються без світла понад 500 населених пунктів

На ділянці кордону в Рівненській області збільшено кількість спостережних постів, створено нові опорні позиції, закладено міни - Наєв

Запорізьку АЕС знову підключено до основної ЛЕП 750 кВ - Міненерго

У службових приміщеннях "Київзеленбуду" відбуваються обшуки

СБУ повідомила про підозру екслідеру КПУ Симоненку

Директора приватного підприємства викрито на постачанні неякісного одягу для ЗСУ

У Бериславі поранено двох поліцейських унаслідок атаки дронами

Суд зобов'язав монастир УПЦ (МП) повернути заповіднику майно Нижньої лаври - Мінкультури

На Херсонщині внаслідок обстрілу поранено трьох людей

У Київській області працює ППО - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА