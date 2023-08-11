Окрім Оболонського, зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі Києва, даних про постраждалих немає - КМВА

Падіння уламків зафіксовано також у Дніпровському районі Києва, повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про падіння уламків в Оболонському районі.

"Під час останньої повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Оболонському районах. В Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загоряння та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні КМВА.

Уламки також "зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Займання ліквідовано. Інформації про постраждалих і травмованих немає", - повідомляють у Київській МВА.