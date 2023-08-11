На ділянці кордону в Рівненській області збільшено кількість спостережних постів, створено нові опорні позиції, закладено міни - Наєв

На ділянці кордону на території Рівненської області збільшено кількість спостережних постів, створено нові опорні позиції, закладено міни, немає ознак того, що ворог там готується до наземної наступальної операції, заявив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв під час робочої поїздки Північною операційною зоною.

За його словами, мета поїздки полягає в тому, щоб перевірити, як виконуються завдання на місцях, поставлені близько місяця тому.

"Командувачі та командири на місцях отримали чіткі завдання щодо мінування місцевості, облаштування нових оборонних позицій, зміцнення охорони та оборони важливих цивільних об’єктів критичної інфраструктури. Звісно, що треба контролювати виконання визначених їм завдань, але крім контролю, необхідно ще й допомагати виконувати ці завдання", - наводить слова Наєва пресслужба командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Під час перебування на позиціях командувач поспілкувався з командирами та підлеглими. Так, було окреслено, яку конкретну допомогу бійцям необхідно надати для того, щоб зміцнити позиції та підвищити ефективність українських оборонних спроможностей.

"Зокрема, на ділянці кордону на території Рівненської області збільшено кількість спостережних постів, утворено нові опорні позиції, відрито більше 15 нових опорних позицій, укладено десятки тисяч мін і серед них не менше 20 відсотків - це протипіхотні міни в керованому варіанті", - зазначив Наєв.

Як повідомив командувач, на цьому напрямку наразі немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції. "Що буде в майбутньому ніхто знати не може. На волинському напрямку, - як наголосив Наєв, - також наразі немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції".

"Наразі загрози немає, але вона може утворитися надалі. І для того, щоб, починаючи з цього дня, ворогу створити необхідні сили і почати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше ніж півтора місяця", - заявив генерал-лейтенант.