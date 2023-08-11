Події

10:04 11.08.2023

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

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У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

Теги: #київ #ппо

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