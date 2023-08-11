У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА
Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припиняє доступ відвідувачів на територію Нижньої лаври
Дії окупантів призвели до витоку води з першого контуру в другий на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС
Окупанти атакували центр гумдопомоги, територію заводу та медзаклади Херсонщини, поранено дев'ятьох людей
Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припиняє доступ відвідувачів на територію Нижньої лаври
Дії окупантів призвели до витоку води з першого контуру в другий на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС
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