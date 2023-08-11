У Донецькій області за минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула - ОВА

Російські окупанти минулої доби продовжили обстріли населених пунктів Донецької області, унаслідок чого загинула одна людина, поранено дев'ятьох, зокрема дитину, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На донецькому напрямку одна людина загинула в Єлизаветівці Мар'їнської громади. Двічі обстріляно Курахівську громаду, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На горлівському напрямку поранено дитину в Клебан-Бику Іллінівської громади. Торецька громада зазнала численних обстрілів і авіаударів: у Торецьку поранено шістьох осіб, пошкоджено 35 будинків, чотири адмінбудівлі та два інфраструктурні об'єкти, у Південному поранено двох осіб, у Залізному пошкоджено 15 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки.

На волноваському напрямку під вогнем артилерії та "Градів" Богоявленка, 22 рази обстріляли Вугледар.

На лисичанському напрямку в Званівці зруйновано чотири будинки, пошкоджено ще 17. У Сіверську пошкоджено два будинки. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено три будинки.