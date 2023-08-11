Події

08:48 11.08.2023

Окупанти обстріляли п'ять районів на Харківщині, загинула мирна мешканка

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Окупанти обстріляли п'ять районів на Харківщині, загинула мирна мешканка

Минулої доби масованого ворожого обстрілу зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У результаті удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловіка 60 років госпіталізовано з пораненням середньої тяжкості. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Поранено 73-річного чоловіка. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, у с. Кучерівка Куп'янського району обстріли спровокували лісову пожежу. У Куп'янську пошкоджено два багатоквартирні будинки та гараж. У с. Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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