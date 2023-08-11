Зранку ворог атакував смт Комишани Херсонської області, поранено трьох жінок

Близько четвертої години ранку російські окупанти вдарили по житловому будинку в смт Комишани Херсонської області, внаслідок чого поранено три місцеві мешканки, яких згодом було госпіталізовано, поінформувала обласна військова адміністрація (ОВА).

"Поранення отримали три жінки, 50, 65 і 84 роки. Каретою "швидкої" постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна допомога", - повідомляє Херсонська ОВА.

Крім того, сказано, що о 8:00 росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги в Бериславі.

У повідомленні зазначається що, "люди не постраждали".