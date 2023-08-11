Події

08:28 11.08.2023

Окупанти атакували центр гумдопомоги, територію заводу та медзаклади Херсонщини, поранено дев'ятьох людей

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Окупанти атакували центр гумдопомоги, територію заводу та медзаклади Херсонщини, поранено дев'ятьох людей

Російські окупанти обстріляли Херсонську область 60 разів, випустивши водночас 237 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації, внаслідок чого травмовано дев'ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у п'ятницю вранці в телеграмі.

Зокрема, по місту Херсону припало 10 снарядів.

Наголошується, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а саме в приміщення центру гуманітарної допомоги, територію садового товариства Херсонського району, а також територію заводу та медичного закладу в Херсоні.

"Через російську агресію дев'ять осіб дістали поранення", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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