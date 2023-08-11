Підрозділи ракетників і артилеристів вразили чотири артзасоби і два райони зосередження військових РФ

Минулої доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби й вузол зв'язку супротивника, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України в ранковому зведенні в п'ятницю, опублікованому у фейсбуці.

Тим часом авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також два по зенітно-ракетному комплексу ворога.

"Також нашими захисниками було знищено 7 ударних БПЛА противника типу "Шахед-136"", - наголошується у зведенні.