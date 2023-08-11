У Харківській області переважна більшість навчальних закладів продовжать навчання дистанційно

У Харківській області переважна більшість дитячих садків, шкіл та вишів у новому навчальному році провадитимуть освітній процес в онлайн-форматі, повідомив директор департаменту науки та освіти обласної воєнної адміністрації (ОВА) Олексій Литвинов.

"Ми фактично не маємо на сьогодні підтверджених даних про те, що якась установа розпочне свою роботу у повноцінному офлайн-форматі... Більше 90% дошкільних працюватиме дистанційно, бо багато зруйнованих, пошкоджених установ. Багато батьків розуміють, що вони не готові відпускати своїх малюків, щоб вони перебували в ці важкі часи в інших приміщеннях. Подібна картина складається з установами середньої загальної освіти та вищими навчальними закладами", - сказав Литвинов на брифінгу в четвер.

За його словами, у змішаному форматі можуть розпочати навчання 8 шкіл у Зачепилівській територіальній громаді, 1 у Кегичівській та 2 у Сахновщинській громадах (загалом трохи більше 3 тис. дітей), а також 5 вишів (національний університет ім. Каразіна, національний університет ім.Семена Кузнеца, національний університет мистецтв ім. Котляревського, Держакадемія дизайну та мистецтв та медуніверситет), але лише за наявності укриття, що відповідає державним будівельним нормам (ДСН) В.2.2-5-97.

Литвинов повідомив також, що у Харкові розглядається можливість змішаного шкільного навчання з проведенням офлайн-занять у метро.