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00:03 11.08.2023

Тарнавський: за добу на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими - 279 осіб

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Тарнавський: за добу на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими - 279 осіб

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу ліквідували 73 окупанти, а поранили 206, також знищено 18 одиниць військової техніки росіян, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1678 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 279 осіб (загинули – 73, поранені – 206)", - написав він у Telegram-каналі.
За інформацією Тарнавського, за добу також знищено 18 од. військової техніки противника, зокрема чотири танки, шість ББМ, чотири артилерійські системи та міномети, один безпілотник, три одиниці автомобільної техніки, а також один склад боєприпасів, пункт управління БпЛА та логістичний центр.

 

Теги: #україна #ситуація #таврійський

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