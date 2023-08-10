На вул. Олександра Довженка в Києві буде обмежено рух із 15 до 31 серпня через капітальний ремонт

У вівторок, 15 серпня на вул. Олександра Довженка в столиці розпочнеться новий етап капітального ремонту, який триватиме до четверга, 31 серпня, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київавтодор".

"Рух запустять новим дорожнім покриттям у напрямку просп. Берестейського. Натомість почнуть оновлювати смуги в бік вул. Олени Теліги. Рух під час ремонту буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті в четвер.

У КМДА нагадують, що цього року тривають роботи із заміни аварійного шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка. У рамках реконструкції співробітники дорожньої служби відновлюють магістральні вулиці загальноміського значення поруч із розв'язкою, зокрема й вул. Олександра Довженка.

"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності", - наголошується в повідомленні.