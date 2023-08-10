Події

19:37 10.08.2023

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна мешканка

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Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна мешканка

Російські окупаційні війська обстріляли с. Подоли Куп'янського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що ворожого обстрілу зазнало також с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Був поранений 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

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