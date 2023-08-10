Події

19:20 10.08.2023

Космоліт компанії Virgin Galactic стартував у новий комерційний суборбітальний політ

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Космоліт компанії Virgin Galactic стартував у новий комерційний суборбітальний політ

Пілотований космоліт SpaceShipTwo (VSS Unity) у четвер розпочав свій другий комерційний суборбітальний політ із шістьма членами екіпажу, повідомила компанія-розробник Virgin Galactic.

Запуск було здійснено з борту двофюзеляжного літака-розгонника WhiteKnightTwo, який піднявся з космопорту "Америка" в штаті Нью-Мексико.

Відстиковування космольота від носія було проведено на висоті 15 км о 18:22 за Києвом, після чого він має піднятися на 85 км.

До складу екіпажу в рамках місії Galactic 02 входять троє співробітників Virgin Galactic - головна інструкторка астронавтів компанії Бет Мозес, командир Сі Джей Старкоу і пілот Келлі Латімер, а також 80-річний британець Джон Гудвін, який брав участь у змаганнях із веслування на каное на літніх Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені та нині хворіє на хворобу Паркінсона, Кейша Шахаф із 18-річною донькою Анастатією Маєрс із карибської держави Антигуа і Барбуда, що виграли свої місця для польоту 2021 року в лотереї, організованій Virgin Galactic і благодійним фондом Omaze.

На максимальній висоті екіпаж зможе протягом кількох хвилин випробувати невагомість. Загалом політ космольота триватиме приблизно годину.

У межах першої комерційної місії 29 червня, яка мала назву Virtute 1, на космольоті компанії Virgin Galactic здійснив політ також екіпаж у складі шести осіб. До нього входили командир - відставний підполковник ВПС США Майкл Массучі, який здійснив свій четвертий космічний політ, колишній підполковник ВПС Італії Нікола Печіле, полковник ВПС Італії Вальтер Вілладеї, який раніше проходив підготовку в NASA для польоту на МКС як резервний пілот, італійський доктор Анджело Ландольфі, інженер Панталеоні Карлуччі, а також провідний астронавт-інструктор Virgin Galactic Колін Беннетт.

 

Теги: #сша #запуск #космоліт #virgin_galactic

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