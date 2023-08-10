Події

19:07 10.08.2023

Зеленський запросив Вселенського Патріарха відвідати Україну

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Зеленський запросив Вселенського Патріарха відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представником Вселенського Патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом.

"Глава держави зазначив, що візит митрополита є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського Патріархату під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією", - повідомила в четвер пресслужба Офісу президента.

"Я надзвичайно ціную той діалог, який ми продовжили з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм під час мого нещодавнього візиту до Туреччини. Це було дуже важливо", - наголосив Зеленський. Президент передав Вселенському патріарху запрошення відвідати Україну.

Зі свого боку митрополит Халкедонський Еммануїл переказав Главі держави найкращі вітання від Його Всесвятості. "Ми дуже сильно підтримуємо вас у цей важкий момент. Ви можете бути впевнені в нашій підтримці та в усьому, що ми можемо зробити від імені Вселенського Патріархату", - сказав він.

Під час розмови було приділено увагу духовній незалежності України, обговоренню Української Формули миру, а також питанню повернення дітей, незаконно депортованих з нашої країни.

 

 

 

Теги: #запрошення #константинополь #зеленський

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