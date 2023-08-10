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14:29 10.08.2023

Рада скасувала ввізне мито для морських рятувальних суден і літальних апаратів

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Рада скасувала ввізне мито для морських рятувальних суден і літальних апаратів

Верховна Рада України скасувала ввізне мито для морських суден і літальних апаратів, що використовуються виключно для рятувальних операцій.

Ухвалення відповідних законопроєктів №8139-д і №8176 у другому читанні та в цілому підтримали 296 і 266 народних депутатів відповідно на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт №8139-д пропонує внести зміни до Митного кодексу та передбачити звільнення від оподаткування митом морських суден, які ввозяться на митну територію України в режимі імпорту для використання виключно як пошуково-рятувальні одиниці з метою виконання міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі.

Водночас проєкт закону №8176 передбачає внесення відповідних змін до Податкового кодексу, а також звільнення від оподаткування літальних апаратів, що використовуватимуться в Україні для рятувальних цілей.

 

Теги: #рада #судна #пошлины #літальні_апарати

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