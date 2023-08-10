Нардепу Дубінському, підозрюваному у службовому підробленні, обрано запобіжний захід у вигляді зобов'язань із носінням браслета

Народному депутату України Олександру Дубінському, підозрюваному у службовому підробленні для виїзду за кордон під час воєнного стану, обрано запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань із носінням електронного браслета, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань із носінням електронного браслета", - поінформував співрозмовник агентства.

Серед зобов'язань, покладених також на підозрюваного, - прибувати на першу вимогу слідчого, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

Як повідомлялося з посиланням на джерело в правоохоронних органах, нардепу Дубінському, в якого правоохоронці проводили обшуки щодо перевірки обставин і законності його виїзду за кордон у період воєнного стану, повідомлено про підозру у службовому підробленні.

"Дубінському повідомлено про підозру за ст. 366 КК України (службове підроблення)", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше СБУ спільно з ДБР під час обшуків у Дубінського перевіряли обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану.

"За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентарія", - йшлося в повідомленні СБУ в телеграм-каналі.

У повідомленні не називалося ім'я депутата, як стало відомо агентству, йдеться про Олександра Дубінського.

За інформацією української спецслужби, також правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підробку.

У повідомленні наголошувалося, що для з’ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям парламентарія тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.