Події

09:15 10.08.2023

7 ударних дронів із 10 знищено в ніч на четвер - Повітряні сили ЗСУ

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7 ударних дронів із 10 знищено в ніч на четвер - Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 10 серпня 2023 року ворог завдав удару по Україні іранськими безпілотниками з північно-східного напрямку з району Курська. Знищено сім із 10 ворожих безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Як зазначається, атака тривала з 23:00 до 4:00.

"Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено сім ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття", - наголошується в повідомленні.

Про уражені об'єкти та ліквідацію наслідків на Рівненщині повідомить місцева влада, наголосили у ПС ЗСУ.

"За минулу добу авіація Повітряних сил ЗС України здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили", - поінформували в Повітряних силах. 

Теги: #знищення #бпла_рф

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