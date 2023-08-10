Події

08:26 10.08.2023

Окупанти випустили по Херсонській області 335 снарядів, поранено двоє людей

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Окупанти випустили по Херсонській області 335 снарядів, поранено двоє людей

Окупанти вночі випустили по Херсонській області 335 снарядів, двоє людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали, установи та інфраструктуру, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у четвер уранці.

"За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 335 снарядів із мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали, територію складів комунального підприємства, гаражним приміщенням амбулаторії та лінії електропередач у Херсонському районі.

Крім того, обстрілу зазнав медичний заклад у Бериславському районі, дошкільний заклад у Херсоні.

"Через російську агресію двоє людей отримали поранення", - наголосив очільник Херсонщини.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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