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07:12 10.08.2023

ЗС України продовжують контрнаступ і успішно знижують наступальний потенціал Росії

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ЗС України продовжують контрнаступ і успішно знижують наступальний потенціал Росії

Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і 9 серпня просунулися на окремих ділянках, повідомляють в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

З посиланням на Генштаб України, йдеться, що українські війська продовжували контрнаступальні дії поблизу Бахмута, Бердянська (район кордону Донецько-Запорізької області) і Мелітополя (захід Запорізької області).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, свідчать про те, що українські сили просувалися на північний схід від Роботиного в західній частині Запорізької області, але тривалість і масштаби цього просування наразі неясні", - пишуть аналітики Інституту.

Представник Таврійської оперативно-стратегічної групи військ України Сергій Кузьмін заявив 8 серпня, що українські сили вийшли до переднього рубежу оборони Росії в невстановленому районі на мелітопольському або бердянському напрямках.

Крім того, пише ISW, у Міноборони інформували, що українські сили частково домоглися успіху на південь від Великої Новосілки в районі Врожайного і Приютного і на південний схід від Оріхова в районі Вербового.

"Українські сили ведуть контрнаступ, як і очікувалося, і успішно знижують наступальний потенціал Росії, як це зробили ЗСУ під час кампанії з перехоплення противника влітку-восени 2022 року в Херсонській області", - ідеться у зведенні ISW.

 

 

 

Теги: #фронт #зсу #контрнаступ

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