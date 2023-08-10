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04:35 10.08.2023

Польща направить дві тисячі військових охороняти кордон із Білоруссю

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Польща направить дві тисячі військових охороняти кордон із Білоруссю


 Польща посилить охорону кордону з Білоруссю двома тисячами військових - це вдвічі більше, ніж перед цим запитувала прикордонна служба країни, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсик в інтерв'ю PAP, передає DW.
"Польща планує додатково розмістити на кордоні з Білоруссю дві тисячі військових. Ця кількість, яка вдвічі більша, ніж перед цим запитувала польська прикордонна служба, зумовлена зростанням у Польщі побоювань щодо нелегальної міграції до ЄС", - сказав він.
За словами заступника міністра, додаткові сили доберуться до місць дислокації протягом наступних двох тижнів.
За словами Вонсіка, міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні зростає, хоча це не можна порівняти з ситуацією дворічної давнини.
"Велика кількість мігрантів із Близького Сходу та Африки прибула до кордону Польщі та Білорусі, щоб так потрапити до ЄС. Польська сторона у відповідь на це побудувала стіну на кордоні, яка зменшила кількість мігрантів і біженців, але не зупинила потік повністю", - визнав чиновник.
 

Теги: #польща #білорусь #кордони

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