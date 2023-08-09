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23:45 09.08.2023

Від поранень померла 16-річна дівчина, яка раніше була госпіталізована після обстрілу Херсона

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Від поранень померла 16-річна дівчина, яка раніше була госпіталізована після обстрілу Херсона


 Від численних поранень померла 16-річна дівчина, яка була госпіталізована після обстрілу окупантами житлових кварталів Херсона 31 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу ввечері.
«Росія обірвала життя молодої херсонки. У лікарні зупинилося серце 16-річної Влади Веремеєнко. 31 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під вогонь ворога тоді потрапила і Влада із бабусею», - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Зазначається, що дівчина зазнала численних поранень.
«Протягом десяти днів медики виборювали її життя. Але травми виявилися надто тяжкими. У лікарні Влада померла…», - додав Прокудін.
Як повідомлялося, 31 липня російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Херсона, керівник Офісу президента Андрій Єрмак інформував про чотирьох загиблих та 17 поранених.
 

Теги: #україна #жертви #обстріл #херсонська_область

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