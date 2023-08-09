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22:52 09.08.2023

F-16 будуть у нас у небі – Зеленський

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F-16 будуть у нас у небі – Зеленський


 Президент України Володимир Зеленський не має сумнівів щодо отримання винищувачів F-16.
"Не сумніваюся, F-16 будуть у нас у небі", - сказав він у відеозверненні в середу.
За його словами, «ми щодня, щотижня працюємо заради того, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО та ракети до них. Завтра я продовжую цю роботу, намагаюся максимально дати більший захист неба».
«На всю нашу територію потрібно набагато більше систем ППО, ніж зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це «набагато більше» на конкретні можливості наших повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад», - сказав він, зазначивши, що «готуємо більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів».
Він також подякував Олафу Шольцу за надання додаткових установок Patriot.
«Дякую Німеччині, канцлеру особисто за виконання цієї домовленості. Це точно врятує тисячі життів наших людей, наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України», - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що після засідання Ставки «відбулася також особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу міжнародників із партнерами із забезпечення наших воїнів боєприпасами, технікою».

Теги: #україна #зеленський #f_16

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