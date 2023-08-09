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21:09 09.08.2023

Порошенко пропонує надати статус УБД захисникам України

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Порошенко пропонує надати статус УБД захисникам України

Співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав Верховну Раду до Дня Незалежності надати статус учасника бойових дій (УБД) всім захисникам України.

"Ми намагаємося врегулювати питання ветеранів, зокрема й питання надання статусу УБД усім, хто має на це право. Ми повинні... видати 800 тисяч посвідчень УБД. Це захистить права наших ветеранів - і на навчання дітей у вищих навчальних закладах, і на забезпечення соціальними пільгами, і, нарешті, на соціальний захист ветеранів. Давайте зробимо це до 24-го (серпня - ІФ-У). Щоб ветерани в День Незалежності отримали захищені законом пільги", - сказав Порошенко на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

За словами Порошенка, під час засідання робочої групи з питань військовослужбовців він запропонував, щоб "бійці за QR-кодом мали можливість узаконити свій статус УБД", що унеможливить паперову тяганину.

Як повідомляє сайт партії "Європейська солідарність", раніше Порошенко ініціював зміни до законодавства, що передбачають максимальне спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій за допомогою спеціального QR-коду.

 

 

Теги: #рада #убд

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