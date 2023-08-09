На бахмутському напрямку за добу 140 окупантів знищено, 232 поранено, 4 взято в полон

На бахмутському напрямку за добу 140 російських окупантів знищено, 232 поранено, чотирьох узято в полон, українські воїни продовжують утримувати ініціативу, повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Наші військові продовжують тиснути на ворога й утримувати ініціативу на бахмутському напрямку. Ворог чинить шалений опір. 626 разів за добу завдавав ударів по наших позиціях артилерією різних типів, чотири авіанальоти здійснив. Загалом на напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. 140 окупантів знищено, 232 поранено, чотирьох взято в полон", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в середу.

Крім того, українські воїни знищили багато військової техніки росіян. Зокрема, три танки, три БМП, дві РСЗВ "Град", САУ "Акація", гаубицю Д-30, три склади з боєприпасами, а також комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" і три БПЛА "ZALA", три баражувальні боєприпаси "Ланцет", шість пускових установок БПЛА.

Відповідаючи на запитання про ситуацію безпосередньо біля Бахмута, зокрема в районі Кліщіївки, Череватий зазначив, що "це, певною мірою, епіцентр".

"Деталі ми не хочемо розкривати, але ініціативу утримують Сили оборони України. Ворог несе великі втрати. Там триває потужний тиск на ворога, але дуже продуманий, системний, без лобових атак, які призводили б до великих втрат особового складу", - наголосив він.

У свою чергу на лимано-куп'янському напрямку противник здійснив за добу п'ять атак і 522 рази обстріляв українські позиції. Також здійснив 16 авіанальотів.

"Під час відбиття ворожих атак 51 окупанта знищено, 117 поранено. Знищено два танки Т-80, БМП, знищено два міномети, протитанкову гармату "Рапіра" та два безпілотні комплекси "Орлан" і вісім баражуючих боєприпасів", - повідомив Череватий.

За його словами, збільшення кількості втрат ворога у зведенні Генштабу пов'язане з тим, що противник намагається на деяких ділянках проявляти більшу активність і стає більш вразливим для ураженнями українськими силами.