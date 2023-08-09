Події

19:24 09.08.2023

Майже 4,8 млрд грн виділено з Фонду ліквідації наслідків агресії регіонам як субвенцію для реалізації проєктів із відновлення громад

1 хв читати
Майже 4,8 млрд грн виділено з Фонду ліквідації наслідків агресії регіонам як субвенцію для реалізації проєктів із відновлення громад

Майже 4,8 млрд грн виділено з Фонду ліквідації наслідків агресії регіонам як субвенцію для реалізації проєктів, які створять необхідні умови для відновлення нормальної життєдіяльності громад, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм-каналі в середу.

За його інформацією, загалом області надали пропозиції щодо виділення другого траншу з Фонду для реалізації 529 проєктів.

"Сьогодні виділили кошти на 133 найбільш пріоритетні. Такі як відновлення житлових будинків, закладів освіти, лікарень, об’єктів енергетики й водопостачання, будівництво укриттів. Кошти мають використовуватися ефективно", - зазначив прем'єр.

За інформацією Шмигаля, загальна сума субвенції, яка виділяється громадам із Фонду, тепер становитиме 11,4 млрд грн.

Найбільше коштів субвенції спрямовуємо Харківській області - 2,9 млрд грн, Київській - 2,8 млрд грн і Миколаївській - 1,3 млрд грн, поінформував прем'єр.

"Маємо якнайшвидше відбудувати критично важливу для життя людей інфраструктуру", - підсумував він.

 

Теги: #регіони #фонди #субвенціі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:59 04.06.2023
Верещук: Одним із головних завдань стане відновлення критичної інфраструктури Донецької та Луганської областей після деокупації

Верещук: Одним із головних завдань стане відновлення критичної інфраструктури Донецької та Луганської областей після деокупації

12:12 27.04.2023
Україна розраховує на новий $2 млрд фонд SPURR від IDA і компенсацію відсоткових ставок - глава Мінфіну

Україна розраховує на новий $2 млрд фонд SPURR від IDA і компенсацію відсоткових ставок - глава Мінфіну

20:07 20.04.2023
Прямі контакти між містами і регіонами України та Європи прискорять процес повоєнної відбудови - Єрмак

Прямі контакти між містами і регіонами України та Європи прискорять процес повоєнної відбудови - Єрмак

12:12 20.04.2023
Незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва - Шмигаль

Незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва - Шмигаль

19:43 22.03.2023
Україна створить фонд трансформації вугільних регіонів

Україна створить фонд трансформації вугільних регіонів

21:30 04.03.2023
Рада ініціює консультації щодо відновлення місцевих податків на деокупованих територіях

Рада ініціює консультації щодо відновлення місцевих податків на деокупованих територіях

20:49 04.03.2023
Агентство відновлення у 2023 році сфокусується на 11 регіонах

Агентство відновлення у 2023 році сфокусується на 11 регіонах

16:24 03.03.2023
Асоціація міст України просить уряд погасити дефіцит освітньої субвенції на 8,5 млрд грн - Кличко

Асоціація міст України просить уряд погасити дефіцит освітньої субвенції на 8,5 млрд грн - Кличко

19:23 16.01.2023
Плани відновлення постраждалих від агресії Росії регіонів буде сформовано через кілька тижнів - Кубраков

Плани відновлення постраждалих від агресії Росії регіонів буде сформовано через кілька тижнів - Кубраков

19:16 20.12.2022
"ДТЕК" за добу відновив електропостачання понад 25 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

"ДТЕК" за добу відновив електропостачання понад 25 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На бахмутському напрямку за добу 140 окупантів знищено, 232 поранено, 4 взято в полон

Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot

Кабінет Міністрів затвердив розмір щомісячних доплат для захисників під час війни

Нардепу Гуньку, викритому на хабарі в $85 тис., повідомлено про підозру

Тарнавський: На таврійському напрямку цвіте "бавовна" і горять росіяни, втрати ворога за добу - 244 людини

ОСТАННЄ

На бахмутському напрямку за добу 140 окупантів знищено, 232 поранено, 4 взято в полон

Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot

Росіяни тричі за день обстрілювали Нікопольський район, без жертв

Завершено слідство у справі ексміністра інфраструктури, який заподіяв "АМПУ" збитків на $49,63 млн

За добу українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження противника

Російські окупанти за добу завдали два ракетних і 28 артилерійських ударів по території України

Кабінет Міністрів затвердив розмір щомісячних доплат для захисників під час війни

У Києві перевірять готовність життєзабезпечення міста під час блекауту

На території "Херсонеса Таврійського" в Криму окупанти розгорнули будівництво

США додали до санкційних списків щодо Білорусі авіакомпанію "Белавіа"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА