Майже 4,8 млрд грн виділено з Фонду ліквідації наслідків агресії регіонам як субвенцію для реалізації проєктів із відновлення громад

Майже 4,8 млрд грн виділено з Фонду ліквідації наслідків агресії регіонам як субвенцію для реалізації проєктів, які створять необхідні умови для відновлення нормальної життєдіяльності громад, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм-каналі в середу.

За його інформацією, загалом області надали пропозиції щодо виділення другого траншу з Фонду для реалізації 529 проєктів.

"Сьогодні виділили кошти на 133 найбільш пріоритетні. Такі як відновлення житлових будинків, закладів освіти, лікарень, об’єктів енергетики й водопостачання, будівництво укриттів. Кошти мають використовуватися ефективно", - зазначив прем'єр.

За інформацією Шмигаля, загальна сума субвенції, яка виділяється громадам із Фонду, тепер становитиме 11,4 млрд грн.

Найбільше коштів субвенції спрямовуємо Харківській області - 2,9 млрд грн, Київській - 2,8 млрд грн і Миколаївській - 1,3 млрд грн, поінформував прем'єр.

"Маємо якнайшвидше відбудувати критично важливу для життя людей інфраструктуру", - підсумував він.