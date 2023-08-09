Росіяни тричі за день обстрілювали Нікопольський район, без жертв

Російські окупаційні війська тричі за день обстрілювали Нікопольський район, пошкоджено 12 приватних будинків, два газопроводи, чотири лінії електропередачі, три гаражі, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Тричі за день ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Снаряди сипалися на районний центр і Марганецьку громаду. Цього разу вони не зачепили людей. Обійшлося", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Як уточнив Лисак, "є розбиті приватні будинки. Таких 12. Один із них загорівся. Вогонь охопив 80 кв.м. Його вже загасили рятувальники. Пошкоджено 3 гаражі, 2 газопроводи, 4 лінії електропередачі. Розбито 5 сонячних панелей".