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15:03 09.08.2023

Тарнавський: На таврійському напрямку цвіте "бавовна" і горять росіяни, втрати ворога за добу - 244 людини

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Тарнавський: На таврійському напрямку цвіте "бавовна" і горять росіяни, втрати ворога за добу - 244 людини

На таврійському напрямку за добу знищено 18 одиниць військової техніки противника, втрати росіян убитими, пораненими та полоненими становлять 244 особи, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими становлять 244 особи (загиблі - 93, поранені - 150, полонені - один)", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Також він повідомив про знищення 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, було знищено три танки, шість ББМ, три артилерійські системи та міномети, дві РСЗВ, один БПЛА, три одиниці автомобільної техніки.

Крім того, було знищено вісім складів боєприпасів ворога та один пункт управління/командно-спостережний пункт.

"Сили оборони України працюють і йдуть уперед, рух триває. Слава Україні!", - наголосив Тарнавський.

 

Теги: #зсу #таврія

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