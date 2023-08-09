Події

13:34 09.08.2023

На Ставці в середу розглядали тему наступу - Зеленський

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На Ставці в середу розглядали тему наступу - Зеленський

Засідання Ставки в середу було присвячене наступу, написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі.

"Сьогоднішня Ставка - у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми - нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога. Доповіді: Головком Залужний, командувачі Сирський і Тарнавський, начальник ГУР Буданов", - написав він.

 

Теги: #ставка #зеленський

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