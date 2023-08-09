Події

12:15 09.08.2023

У напрямку Урожайного, Приютного та Вербового українські захисники мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах - Маляр

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У напрямку Урожайного, Приютного та Вербового українські захисники мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах - Маляр

На півдні України в напрямку Урожайного, Приютного та Вербового українські захисники мали частковий успіх і наразі закріплюються на досягнутих рубежах, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках. У напрямку Урожайне, Приютне та Вербове наші захисники мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах", - написала вона в телеграм-каналі.

У Міноборони також зазначили, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Сєверного, Новомихайлівки та Старомайорського.

"Наші бійці не залишають ворогу шансу на просування та повернення втрачених позицій", - заявила Маляр.

За її словами, на сході та на півдні ворог наразі зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, а Сили оборони України за ці дні суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани.

 

Теги: #міноборони #маляр

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