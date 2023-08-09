Протягом доби окупанти 11 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Протягом доби російські окупанти здійснили 11 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей із різних видів озброєння, зафіксовано 58 вибухів, повідомляє Оперативне Командування "Північ" у телеграм-каналі.

У Чернігівській області з міномета 120 мм ворог обстріляв Баранівку в Семенівській громаді (6 приходів), Хрінівку в Сновській громаді (2 приходи), Сеньківку в Городнянській громаді (3 приходи).

Із міномета 82 мм було обстріляно Городище в Новгород-Сіверській громаді (10 приходів).

Також противник обстріляв зі ствольної артилерії Клюси у Сновській громаді (15 приходів) і Грем'яч у Новгород-Сіверській громаді (4 приходи).

У Сумській області окупанти обстріляли з міномета 120 мм Бунякине в Конотопському районі (3 приходи), також зі ствольної артилерії - Нововасилівку (6 приходів), Зноб-Новгородське (4 приходи), Середина-Буду (3 приходи), Кустине (2 приходи) у Шосткинському районі.

"Інформацію про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - наголошується в повідомленні.