Події

09:37 09.08.2023

Атаки на кораблі РФ спрямовані проти найслабших ланок російських морських шляхів постачання - британська розвідка

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Атаки на кораблі РФ спрямовані проти найслабших ланок російських морських шляхів постачання - британська розвідка

Атаки на ворожі кораблі засвідчують, що операції дронами стають дедалі важливішим компонентом ведення сучасної морської війни, а також можуть бути спрямовані проти найслабших ланок російських морських шляхів постачання, вважають у британській розвідці.

"4 серпня 2023 р. російський торговий танкер Sig було атаковано й виведено з ладу в районі Керченської протоки, найімовірніше, БПЛА. Це сталося через день після аналогічного нападу на десантний корабель "Оленегорский горняк" і через два дні після невдалого нападу на російські патрульні катери, які, вочевидь, супроводжували російське торговельне судно Sparta IV", - ідеться у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

Зазначено, що, незважаючи на те, що Sig і Sparta IV ходять під цивільним прапором, вони вже давно уклали контракт на перевезення палива і військових вантажів між РФ і Сирією. Через те, що з 28 лютого 2022 року військові судна агресора не можуть проходити через Босфор, збройні сили РФ у Сирії та Середземномор'ї значно залежать від цих кораблів і кількох інших цивільних суден.

 

Теги: #чорне_море #британська_розвідка

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