Події

08:31 09.08.2023

Українські сили здійснили рейд через Дніпро в Херсонській області

2 хв читати
Українські сили здійснили рейд через Дніпро в Херсонській області

ЗС України провели рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією Інституту з посиланням на кількох російських військових блогерів, українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра поблизу населеного пункту Козачі Табори і прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.

У звіті йдеться про те, що російський "воєнкор" зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників (ПДВ) з району Козачих Таборів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі.

Тим часом голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо, як стверджують аналітики, зменшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту.

Проте більшість відомих російських військових блогерів стверджували, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по них вогонь. Тож Сальдо, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити досягнення ЗСУ в цьому регіоні, вважають в Інституті.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козачих Таборів є спалахи пожеж, що свідчить про активний артилерійський вогонь, повідомляють у звіті.

Науковці зазначають, що до кінця дня російські "воєнкори" почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. У ISW оцінюють це як "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

 

 

 

Теги: #рейд #зсу #дніпро #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 08.08.2023
На мелітопольському та бердянському напрямках є просування українських сил

На мелітопольському та бердянському напрямках є просування українських сил

14:30 08.08.2023
СБУ припинила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ

СБУ припинила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ

13:54 08.08.2023
На сході вибудувано потужну систему української ППО

На сході вибудувано потужну систему української ППО

13:19 08.08.2023
На бахмутському напрямку українські воїни знищили ворожий вузол зв'язку, вбито 65 окупантів, 120 - поранено

На бахмутському напрямку українські воїни знищили ворожий вузол зв'язку, вбито 65 окупантів, 120 - поранено

10:16 07.08.2023
Куп'янський напрямок був "найгарячішим" протягом тижня - Маляр

Куп'янський напрямок був "найгарячішим" протягом тижня - Маляр

04:43 07.08.2023
Удари по мостах у Крим створюють умови для майбутніх рішучих контрнаступів ЗСУ - ISW

Удари по мостах у Крим створюють умови для майбутніх рішучих контрнаступів ЗСУ - ISW

19:31 06.08.2023
ЗС України підтвердили удари по Генічеському та Чонгарському автомобільних мостах

ЗС України підтвердили удари по Генічеському та Чонгарському автомобільних мостах

18:57 06.08.2023
Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу відбулося близько 30 бойових зіткнень - Генштаб

Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу відбулося близько 30 бойових зіткнень - Генштаб

11:35 05.08.2023
Вісім українських льотчиків готові навчатися на F-16 - ЗМІ

Вісім українських льотчиків готові навчатися на F-16 - ЗМІ

09:44 05.08.2023
У Силах оборони сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів

У Силах оборони сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України збили черговий ворожий вертоліт

Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 30 танків Leopard 1

Число жертв російської ракетної атаки Покровська збільшилося до 9 осіб

Зеленський провів нараду щодо нового освітнього сезону

ОСТАННЄ

Атаки на кораблі РФ спрямовані проти найслабших ланок російських морських шляхів постачання - британська розвідка

ЗС України збили черговий ворожий вертоліт

Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, поранені три мирні жителі

Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщини, є руйнування і поранені

Противник за добу випустив 365 снарядів по Херсонській області, є поранені

Сили оборони за добу ліквідували 820 окупантів

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 30 танків Leopard 1

В Одесі затримано тіктокера, який поширював зняті на відео позиції ЗС України, йому оголосили про підозру

Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, є жертва і поранені

Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії допомогу Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА