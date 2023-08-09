Українські сили здійснили рейд через Дніпро в Херсонській області

ЗС України провели рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією Інституту з посиланням на кількох російських військових блогерів, українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра поблизу населеного пункту Козачі Табори і прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.

У звіті йдеться про те, що російський "воєнкор" зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників (ПДВ) з району Козачих Таборів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі.

Тим часом голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо, як стверджують аналітики, зменшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту.

Проте більшість відомих російських військових блогерів стверджували, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по них вогонь. Тож Сальдо, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити досягнення ЗСУ в цьому регіоні, вважають в Інституті.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козачих Таборів є спалахи пожеж, що свідчить про активний артилерійський вогонь, повідомляють у звіті.

Науковці зазначають, що до кінця дня російські "воєнкори" почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. У ISW оцінюють це як "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.