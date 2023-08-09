Події

07:42 09.08.2023

Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, є жертва і поранені

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Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, є жертва і поранені

Російські окупанти з важкої артилерії обстрілювали Нікополь і Марганецьку громаду Дніпропетровської області, є жертва і троє поранених, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"З вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь і Марганецьку громаду. Загинув 18-річний молодий чоловік. Ще троє людей постраждали - чоловіки 21, 35 і 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, також пошкоджено церкву, 5 приватних будинків, 2 господарські будівлі, авто, кілька ліній електропередач.

 

 

 

Теги: #жертва #обстріл #дніпропетровська

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