Події

01:27 09.08.2023

Латвія посилить охорону кордону з Білоруссю на півроку

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Кабінет міністрів Латвії у вівторок повідомив, що країна посилює режим охорони кордону з 11 серпня, зокрема через збільшення кількості нелегальних перетинів на кордоні з Білоруссю, йдеться у заяві на сайті латвійського уряду.

Посилений режим, повідомляється в заяві, триватиме півроку, з 11 серпня до 10 лютого 2024 року в Луденському, Краславському, Аугшдаугівському повітах та Даугавпілсі.

Уряд пояснив це рішення збільшенням кількості випадків незаконного перетину кордону з боку Білорусі. Як стверджує влада Латвії, компетентні установи Литви та Польщі продовжують отримувати повідомлення про випадки незаконного перетину кордону з Білорусі.

Наказ також передбачає посилений нагляд на латвійсько-білоруському кордоні прикордонниками за підтримки збройних сил та поліції.

Теги: #україна #кордон #білорусь #латвія

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