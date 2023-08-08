Сирський: Працюємо в районі бойових дій на куп'янському напрямку

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про роботу з командирами в районі бойових дій на куп'янському напрямку.

"Працюємо з командирами в районі бойових дій на куп'янському напрямку. Разом приймаємо всі необхідні оперативні рішення", - написав Сирський у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Командувач Сухопутних військ також зазначив, що роль командирів в обороні України - "без перебільшення, визначна".

"Вони можуть приймати рішення, які повністю відповідають ситуації на місці. Від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а і збереження життя наших бійців. Вдячний бойовим командирам за мужність і героїзм при виконанні бойових завдань!", - наголосив Сирський.