Події

17:29 08.08.2023

На Харківщині в 11-річної дівчинки в руках вибухнув планшет, вона загинула

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Поліція з'ясовує обставини загибелі 11-річної дівчинки в с. Павлівка Богодухівського району Харківської області.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, за попередніми даними, дитина вдома гралася на планшеті, пристрій вибухнув у дівчинки в руках. "Попередньо встановлено, що дівчинка під час перегляду планшета, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом. Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті", - йдеться в повідомленні.

Теги: #вибух #планшет

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