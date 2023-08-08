На Харківщині в 11-річної дівчинки в руках вибухнув планшет, вона загинула

Поліція з'ясовує обставини загибелі 11-річної дівчинки в с. Павлівка Богодухівського району Харківської області.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, за попередніми даними, дитина вдома гралася на планшеті, пристрій вибухнув у дівчинки в руках. "Попередньо встановлено, що дівчинка під час перегляду планшета, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом. Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті", - йдеться в повідомленні.