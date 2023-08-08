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17:00 08.08.2023

Півненко: Вже вдалося повернути додому 70 військовослужбовців Нацгвардії, які потрапили в полон на ЧАЕС

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Півненко: Вже вдалося повернути додому 70 військовослужбовців Нацгвардії, які потрапили в полон на ЧАЕС

У результаті проведення обмінів вдалося повернути додому 70 військовослужбовців Національної гвардії України, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

"За цей час за результатами проведених обмінів уже вдалося повернути 70 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили в полон на ЧАЕС. Ця робота триває і триватиме, допоки всі наші захисники й захисниці не будуть вдома", - написав Півненко у своєму телеграм-каналі.

Командувач Нацгвардії повідомив, що провів у вівторок зустріч із сім'ями військовослужбовців військової частини 3041, які забезпечували охорону ЧАЕС і потрапили в російський полон.

"Укотре обговорили питання, які стосуються безпосередньо процесу обміну, механізмів доступу до інформації про військовополонених. Основна робота тут, звичайно, структур та органів, які займаються цим на рівні держави", - зазначив Півненко.

Він наголосив, що для допомоги звільненим із полону важливо вирішити питання лікування та реабілітації, а також фінансові, соціальні, документальні аспекти, які потребують взаємодії відповідних командирів і посадових осіб.

Теги: #чаес #повернення #полон #нацгвардійці

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