Події

15:56 08.08.2023

Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено 14-річного підлітка

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Російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, поранено 14-річного підлітка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"14-річний хлопець госпіталізований у середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він закликав мешканців Куп'янської громади бути максимально обережними та по можливості перебувати в укриттях, оскільки ворог посилив обстріли міста та навколишніх населених пунктів.

Теги: #обстріл #купянськ

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