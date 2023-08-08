Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено 14-річного підлітка

Російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, поранено 14-річного підлітка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"14-річний хлопець госпіталізований у середньо-важкому стані. Наразі лікарі надають йому допомогу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він закликав мешканців Куп'янської громади бути максимально обережними та по можливості перебувати в укриттях, оскільки ворог посилив обстріли міста та навколишніх населених пунктів.