Зеленський і Рютте обговорили майбутні двосторонні гарантії в рамках Спільної декларації про підтримку України країнами G7

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, повідомив глава Української держави.

"Дякую за приєднання Нідерландів до Спільної декларації про підтримку України країн G7. Обговорили майбутні двосторонні гарантії безпеки в межах цієї декларації, основою яких має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, президент також поінформував Рютте про "ситуацію на полі бою, передав актуальні оборонні потреби, зокрема в артилерії, у бронетехніці та в системах ППО для захисту інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи".

"Обмінялися позитивними оцінками зустрічі радників у Саудівській Аравії та обговорили наступні кроки з підготовки Глобального саміту миру", - написав президент України.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, Зеленський запросив Рютте взяти участь у саміті Кримської платформи.