Події

15:37 08.08.2023

Зеленський і Рютте обговорили майбутні двосторонні гарантії в рамках Спільної декларації про підтримку України країнами G7

1 хв читати
Зеленський і Рютте обговорили майбутні двосторонні гарантії в рамках Спільної декларації про підтримку України країнами G7

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, повідомив глава Української держави.

"Дякую за приєднання Нідерландів до Спільної декларації про підтримку України країн G7. Обговорили майбутні двосторонні гарантії безпеки в межах цієї декларації, основою яких має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, президент також поінформував Рютте про "ситуацію на полі бою, передав актуальні оборонні потреби, зокрема в артилерії, у бронетехніці та в системах ППО для захисту інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи".

"Обмінялися позитивними оцінками зустрічі радників у Саудівській Аравії та обговорили наступні кроки з підготовки Глобального саміту миру", - написав президент України.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, Зеленський запросив Рютте взяти участь у саміті Кримської платформи.

Теги: #розмова #рютте #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 08.08.2023
Прем'єр Нідерландів у розмові із Зеленським: Ми вивчаємо, що ще можемо зробити для зміцнення української ППО

Прем'єр Нідерландів у розмові із Зеленським: Ми вивчаємо, що ще можемо зробити для зміцнення української ППО

22:59 07.08.2023
Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

22:49 07.08.2023
Зеленський після трагедії у Покровську відзначив усіх співробітників ДСНС

Зеленський після трагедії у Покровську відзначив усіх співробітників ДСНС

19:43 07.08.2023
Зеленський висловив солідарність із грузинським народом і підтримку територіальної цілісності Грузії у 15-ту річницю початку агресії РФ

Зеленський висловив солідарність із грузинським народом і підтримку територіальної цілісності Грузії у 15-ту річницю початку агресії РФ

19:09 07.08.2023
Залужний обговорив із Міллі оборонні та наступальні операції ЗСУ на фронті

Залужний обговорив із Міллі оборонні та наступальні операції ЗСУ на фронті

17:23 07.08.2023
До кінця війни Росія може залишитися без кораблів - Зеленський

До кінця війни Росія може залишитися без кораблів - Зеленський

15:21 06.08.2023
Зеленський у День ПС ЗСУ: наші воїни довели, що якщо у захисників життя є козацька вдача, то у терористів немає жодного шансу

Зеленський у День ПС ЗСУ: наші воїни довели, що якщо у захисників життя є козацька вдача, то у терористів немає жодного шансу

09:23 06.08.2023
"Понад 14 тис. бойових вильотів української авіації": Зеленський привітав льотчиків із професійним святом

"Понад 14 тис. бойових вильотів української авіації": Зеленський привітав льотчиків із професійним святом

19:05 04.08.2023
Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

19:01 04.08.2023
Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Ми не маємо наміру применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону

СБУ припинила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ

На сході вибудувано потужну систему української ППО

Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 88 осіб - Донецька ОВА

Унаслідок обстрілу Покровська поранено 31 поліцейського та 7 рятувальників ДСНС - Нацполіція України

ОСТАННЄ

У Львівській області священнослужителя затримали за організацію незаконного переправлення чоловіків за кордон

Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено 14-річного підлітка

На мелітопольському та бердянському напрямках є просування українських сил

На півночі Європи через штормову погоду закрили поромні переправи

Шмигаль: Ми не маємо наміру применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону

СБУ припинила спроби російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ

Кабмін продовжив до 31 жовтня термін приймання заяв на виплату допомоги постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині

Тарнавський: Є успіхи на таврійському напрямку, за добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими - 256 осіб

Росіяни обстрілюють рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції - ДСНС

На сході вибудувано потужну систему української ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА