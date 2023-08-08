На півночі Європи через штормову погоду закрили поромні переправи

Сильний вітер і зливи у вівторок обрушилися на Норвегію, Швецію, Фінляндію, повідомляють європейські ЗМІ.

Штормова погода призвела до закриття поромних переправ, затоплення вулиць і доріг. Вітер зносив дахи будинків, повалено дерева.

В Осло жителів закликали не виходити з дому без нагальної потреби і працювати з дому. У норвезькому Управлінні водними ресурсами та енергетикою попередили про "надзвичайно сильні дощі" на півдні країни і необхідність "відмовитися від необов'язкових поїздок" через загрозу повеней.

У Фінляндії також доручили роботодавцям оцінити необхідність поїздок працівників до офісів і за можливості дозволити їм працювати з дому.

У центральній частині Швеції у вівторок оголосили підвищений - червоний - рівень небезпеки через зливи, які призвели до підняття рівня річок.

Рятувальники провели евакуацію десятків жителів у кількох постраждалих районах на півдні Норвегії та у Швеції. Зазначається, що служби порятунку задіяли для цих цілей вертольоти.