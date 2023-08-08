На сході вибудувано потужну систему української ППО

На сході вибудувано потужну систему української протиповітряної оборони, що містить зенітно-ракетні комплекси, переносні зенітні ракетні комплекси, винищувальну авіацію, що дає змогу ворогові лише з-за лінії фронту завдавати ударів, повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Ворог, як правило, б'є з-за лінії фронту, тому що ми побудували доволі потужну систему ППО, яка включає: починаючи від ЗРК типу "Стріла-10" або "Оса", закінчуючи переносними ЗРК, які в нас були, і які передали партнери: типу "Стінгер" або польського "Piorun". І, звісно, наша винищувальна авіація", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, росіяни не можуть переважати тут у повітрі.

"Тому тут у нас відносний паритет. У них (росіян - ІФ-У) кількість більша, але можливості залітати за лінію фронту і у них, і у нас немає. Тому що вибудувана система ППО, яка дає змогу тільки з-за лінії фронту наносити удари", - пояснив Череватий.

Загалом ворог за добу здійснив 26 авіаційних вильотів літаків і гвинтокрилів. Череватий зазначив, що на сході динаміка використання авіації противником не знижується - "по декілька десятків вильотів на добу".