Події

13:19 08.08.2023

На бахмутському напрямку українські воїни знищили ворожий вузол зв'язку, вбито 65 окупантів, 120 - поранено

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На бахмутському напрямку українські воїни знищили ворожий вузол зв'язку, вбито 65 окупантів, 120 - поранено

На бахмутському напрямку українські воїни продовжують утримувати ініціативу, за добу знищено 65 російських окупантів, 120 - поранено, трьох узято в полон, повідомив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Бахмутський напрямок залишається напрямком, де наші Сили оборони утримують ініціативу. Ворог відчайдушно чинить опір, зокрема використовуючи всі види артилерії: від мінометів до РСЗВ. 508 разів за цю добу завдавав ударів по наших позиціях. Шість авіанальотів здійснив на бахмутському напрямку", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він також повідомив, що за добу на напрямку відбулося 16 бойових зіткнень, під час яких знищили 65 російських окупантів, 120 - поранили, а трьох узяли в полон.

Крім того, у ЗСУ повідомили про знищення ворожого танка, САУ "Гвоздика", однієї гаубиці "Мста-Б", польового складу з боєприпасами та п’яти вантажівок.

"Символічно, сьогодні наші військові зв'язківці відзначають своє професійне свято, і артилеристи їм подарували - знищили ворожий вузол зв'язку на бахмутському напрямку", - зазначив Череватий.

За його інформацією, на лимано-куп'янському напрямку противник за добу 397 разів завдав артилерійських ударів по українських позиціях, а також 20 авіаційних ударів і 12 разів атакував.

Як наголосив Череватий, росіяни отримали потужну відсіч, у результаті чого було знищено п’ять ворожих танків, знищено 19 окупантів, 73 поранено, також знищено інженерну машину противника, міномет, три БПЛА та польовий склад із боєприпасами.

Теги: #зсу #бахмут

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