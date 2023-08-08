Гуманітарний координатор ООН в Україні засуджує ракетні удари по Покровську - заява

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун засудила російські ракетні удари по житлових кварталах і цивільних об'єктах Покровська Донецької області, які спричинили руйнування і людські жертви.

"Гуманітарний координатор ООН в Україні засуджує удари, які вбили і поранили десятки мирних жителів Донецької області. Я глибоко стурбована останніми російськими ударами по житлових будинках та інших цивільних об'єктах у Покровську Донецької області вчора ввечері, унаслідок чого загинули й були поранені десятки мирних жителів", - ідеться в заяві гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун, яку отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Це абсолютно безжально двічі за декілька хвилин влучити в одне й те саме місце, що спричинило загибель і травмування людей, які швидко прибули на допомогу постраждалим, зокрема рятувальників ДСНС України. Ці люди першими приходять на допомогу в найважчі часи, і їх потрібно поважати", - наголошується в заяві.

Як зазначає Браун, цей "жахливий удар, безумовно, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і порушує будь-який принцип людяності", "це потребує розслідування".

"Тим часом на місці вже працюють гуманітарні організації, які надають негайну допомогу. Від імені гуманітарної спільноти в Україні я висловлюю щирі співчуття родинам і друзям загиблих та бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Покровську ввечері 7 серпня, здійснили два удари "Іскандерами" - о 19:15 і 19:52. За останніми даними, загинули семеро людей, ще 88 - поранені.